China toont robots die wel heel erg op mensen lijken en zelfs emoties tonen

Aan mensen heeft China geen gebrek, zou je denken maar de regering heeft grote plannen om op grote schaal kunstmatige mensen te gaan produceren. Die moeten taken verrichten dan wel overnemen in bijvoorbeeld de dienstverlening en zorg.

Op de 2023 World Robot Expo die deze week van start ging in de hoofdstad Beijing worden honderden robots getoond die menselijk gedrag imiteren. Zo zijn er robotversies te zien van beroemde dichters en denkers die eeuwen geleden overleden. Een robot barmannen en -vrouwen die je van een drankje voorzien. Door toepassing van nieuwe technologieën zijn de robots ook in staat emoties te tonen. Dat laatste is belangrijk om te kunnen integreren in de mensenmaatschappij.