China start grootschalige militaire oefening rond Taiwan dat zich voorbereidt op oorlog

4 aug. 2022 - 14:26

Een oorlog scenario past niet in economische strategie van China. Een oorlog met Taiwan heeft drie nadelige gevolgen die China in haar concurrentie met de VS enorm in achterstand positie zetten en het westen ten goede komt. China heeft een jaarlijkse handel van totaal 290 miljard dollar met Taiwan. Met een oorlog mist China deze voor jaren. Als China de Taiwan kan overnemen moet tien keer zoveel er investeren om haar verlies weg te werken. Dankzij de aankoop van goedkope olie houdt China (en India) de olieprijs enorm hoog. Wat het westen laat in een enorme nadelige positie terechtkomen. Een oorlog met Taiwan stopt direct deze aankoop en het olieaanbod wordt groot die op zijn beurt het westen de mogelijkheid geeft opnieuw goedkoop olie kopen. Het derde nadeel is het afsluiten van de straat van malaga, waar bijna 40-50% van Chinese export gebruik van maakt. Kortom, China zal nooit kiezen voor een oorlog met Taiwan. De VS en NAVO zijn wel gebaar bij ophitsing en het starten van zo’n oorlog. Dat past ook perfect in het beleid van democraten. Dankzij goedkope olie en bloeiende wapenverkoop zullen ze (VS en het westen) zich rijker gaan maken. Maar...