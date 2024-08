China schendt Japans luchtruim met spionagevliegtuig en voert spanningen in de regio op

Een Chinees militair spionagevliegtuig heeft het Japanse luchtruim geschonden . Dat zegt Japan dat de Chinese aanwezigheid “absoluut onacceptabel” noemt. Het incident vond plaats nabij afgelegen eilanden in de Oost-Chinese Zee. Hoewel China al jaren zijn militaire aanwezigheid in de regio op agressieve wijze uitbreidt, is het voor zover bekend de eerste keer dat Japanse luchtruim wordt betreden.

Het gaat volgens het Japanse ministerie van Defensie om een Y-9 verkenningsvliegtuig dat in een rechthoekig circuitpatroon langs de oostkust van de Danjo-eilanden vloog. Het bleef gedurende zo’n twee minuten in het luchtruim. Japan heeft daarop gevechtsvliegtuigen ingezet, maar tot een confrontatie met het Chinese vliegtuig kwam het uiteindelijk niet.

De kortstondige Chinese invasie van het Japanse luchtruim brengt de spanning in het gebied naar een hoger niveau, zei de Japanse kabinetssecretaris Yoshimasa Hayashi dinsdag op een persconferentie: “De afgelopen jaren hebben de Chinese militaire activiteiten in de omgeving van ons land de neiging zich uit te breiden en steeds actiever te worden”. Ook zei hij: “De invasie van het luchtruim van ons land door Chinese militaire vliegtuigen is niet alleen een ernstige schending van de soevereiniteit van ons land, maar ook een bedreiging voor onze veiligheid, en is volkomen onaanvaardbaar”.