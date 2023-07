China omarmt de facekini: klimaatcrisis dwingt tot volledige gezichtsbedekking Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 750 keer bekeken • bewaren

De facekiniis bezig aan een opmars in China. Nu de klimaatcrisis daar de temperaturen tot extreme hoogten stuwt en al wekenlang alle hitterecords worden gebroken, gaan steeds meer Chinezen over tot het volledig bedekken van huid én gezicht in een wanhopige poging niet te verbranden of huidziekten op te lopen door overmatige blootstelling aan de zon.

De facekini is een volledig gezichtsmasker dat slechts openingen heeft voor de mond en de neusgaten. Die wordt vaak gedragen in combinatie met wijdgerande hoeden, lange mouwen en uv-werende jassen.

In grote delen van China is de luchttemperatuur al weken niet meer onder de 35 graden gezakt. De bodemtemperatuur is op sommige plekken inmiddels opgelopen tot 80 graden Celsius. Draagbare ventilatoren zijn nauwelijks nog aan te slepen en van top tot teen bedekte personen zijn inmiddels geen bijzonder gezicht meer in het Chinese straatleven.