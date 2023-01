China maakt met omstreden wet einde aan autonomie Hongkong

30 mei 2020 - 18:43

"De Oeigoeren zijn nog niet geassimileerd naar heersende meerderheid! Dat is ook wat in het westen (en in NL) van minderheden gevraagd wordt, toch?" Ik was aan het nadenken of ik er op moest reageren of dat het toch niet uitmaakt want eenmaal vastgeroest in een bepaalde denktrant en wellicht niet vatbaar voor argumentatie. Verlangen wij hier in het westen assimilatie? Wist ik helemaal niet. Schijnbaar hebben we hier dus allemaal illegale gebedshuizen. Hier in NL verwachten we dat je de taal spreekt en dat je je kan redden in de maatschappij, maar je bent nog steeds vrij om te bepalen wat je doet, gelooft, en wie je wil zijn. China? Alle godsdiensten zijn verboden. Christenen, Moslims, Joden, etc. Allen worden vervolgd. Met als dieptepunt de heropvoedingskampen voor de Oeigoeren. Homo? Lesbisch, Bisexueel of Transgender? Vergeet het maar, verboden. Kritiek op het regime? Verdwijn je achter tralies. Maatschappelijk ongewenst gedrag. (Gewenst gedrag wordt opgelegd door de regering) Dan verlies je social credits wat je bewegingsvrijheid kan beperken. China wordt een open lucht gevangenis met gezichtsherkenning overal. Meerderheid van de bewoners van HK zit daar niet op te wachten, en daar zijn al maanden protesten tegen. Maar als China een zetbaas neerzet dan wordt dit als democratie aangemerkt door jou. Vreemd idee van democratie zullen we maar zeggen.