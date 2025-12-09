China lekt namen AIVD-medewerkers in nasleep van Nexperia-rel Karremans (VVD) Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 510 keer bekeken Bewaren

China heeft eind november de identiteit bekendgemaakt van zes medewerkers van de AIVD en MIVD. Dit gebeurde in de nasleep van het Nexperia-debacle van demissionair VVD-minister Karremans. De namen verschenen op een Chinees-Hongaarse nieuwssite, samen met details over ontmoetingen tussen Nederlandse en Taiwanese inlichtingendiensten. Dat meldt de Volkskrant. China-expert Sense Hofstede ontdekte de publicatie en spreekt van een directe waarschuwing is aan Nederland en andere Europese landen die samenwerken met Taiwan.

De Volkskrant schrijft:

Op badinerende toon wordt over de bezoekers gesproken, die vooral naar Amsterdam zouden zijn afgereisd om naar toeristische trekpleisters als de Wallen te gaan en cadeaus te ontvangen. Het taalgebruik in het hele stuk is opmerkelijk. Zo wordt Nederland meermaals de ‘voormalig koloniale heerser’ genoemd. Ook valt op dat het logo van Nexperia aan het artikel is toegevoegd en dat het blog is geschreven door een auteur die niet eerder op de site publiceerde.

De timing lijkt rechtstreeks gekoppeld aan het besluit van demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) om in september via een oude wet de bewegingsvrijheid van het Chinese Nexperia in Nijmegen drastisch te beperken. Karremans zei hiermee te willen voorkomen dat gevoelige Nederlandse chiptechnologie naar China zou weglekken. China reageerde hierop met een exportverbod op chips, wat wereldwijd tekorten veroorzaakte in de auto-industrie. Hoewel de leveringen inmiddels zijn hervat, blijven de verhoudingen gespannen.

Experts waarschuwen dat Nederland zich niet moet laten intimideren door Chinese druk. Universitair docent Casper Wits benadrukt tegenover EenVandaag dat Europa te afhankelijk is geworden van China op het gebied van technologie en grondstoffen, en dat die afhankelijkheid snel moet worden afgebouwd. De AIVD bevestigt kennis te hebben van de publicatie maar wil geen uitspraken doen over individuele medewerkers. Of Nederland diplomatiek heeft gereageerd op deze provocatie is onduidelijk. De Chinese ambassade in Den Haag liet een verzoek om commentaar onbeantwoord.