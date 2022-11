China houdt het Westen in zijn greep, kijk maar naar de vreemde gang van zaken rond corona Opinie • Vandaag • leestijd 7 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

De Duitse Bondskanselier, Olaf Scholz, heeft ondanks waarschuwingen van de Duitse veiligheidsdiensten een deel van de haven van Hamburg verkocht aan Cosco, een bedrijf van de Chinese overheid. Hij heeft kennelijk niets geleerd van de misère met dat Russische gas. Niets geleerd van het feit dat de Russen de EU economisch willen uithongeren.

Het kan ook dat meneer Scholz niets wil weten over de kool die de Chinezen het westen al sinds september 2019 aan het stoven zijn. Hoe ze toen hun kaken stijf op elkaar hielden terwijl er een nieuw, zeer besmettelijk virus in Wuhan rondwaarde, en dat andere landen voorzorgsmaatregelen moesten treffen. SARS CoV-2, aka COVID-19, aka Corona begon vanaf september 2019 slachtoffers te maken in Wuhan.

In Taipei, de hoofdstad van Taiwan, kwamen er vroeg in de herfst van 2019 berichten binnen over een mysterieuze ziekte in de Chinese stad Wuhan. De Taiwanese regering stuurde een delegatie om de geruchten te checken. De delegatie bevestigde dat er inderdaad sprake was van een besmettelijke mysterieuze ziekte die leek op SARS. Taiwan nam geen enkel risico en sloot in december 2019 de grenzen met China. Het probleem was dat Taiwan vanwege de 1-China politiek zijn bevindingen nauwelijks kon delen met de rest van de wereld. En die geopolitieke realiteit is de hele wereld duur komen te staan.

De vraag is waarom na al deze ellende, China nog steeds voet aan de grond kan krijgen in Duitsland? Of elders. Want het zijn niet alleen de Duitsers die laks zijn. Ook de kwestie van de geheime Chinese politiebureaus in Nederland is reden tot zorg. Of het feit dat de haven van Rotterdam voor een deel ook in handen van de Chinezen is. Waar komt deze lankmoedige houding van het Westen toch vandaan?

De berichtenstroom dat er een “vreselijke soort op SARS gelijkende ziekte” in Wuhan rondwaart, en voor vele doden zorgt, zwelt in de herfst van 2019 verder aan. De Chinezen zeggen desgevraagd dat het om een zware longontsteking gaat. De WHO bevestigt de verklaring van de Chinese autoriteiten, en twittert op 11 januari 2020 dat er geen enkele reden tot ongerustheid hoeft te zijn, omdat het slechts gaat om “virale longontsteking”. Geen doden.

Deze luchtige tweet van de @WHO is een mogelijke verklaring waarom de rest van de wereld de 'longontsteking' in eerste instantie als een Chinese aangelegenheid beschouwt. Een tweede meer plausibele verklaring is gemakzucht en geld. China is de assemblage-natie van de wereld. En zolang de Apples en de Nokia’s van de band blijven rollen is er wat het Westen betreft no problemo.

We schrijven februari 2020. Overal wordt er gefeest en vakantie gevierd. Carnaval in Venetië, Oirschot, Roermond en Breda, Girona, Tarragona, Rio de Janeiro. Mardi Gras in Louisiana, Baton Rouge. Skiën in Oostenrijk, Tahoe. Op cruise gaan in de Caribbean. De fun-people die de wereld zien als hun eigenste oestertje worden de superverspreiders van een dodelijk virus dat met hen meereist van hotspot naar hotspot….

Doordat de baas van de WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus lange tijd de situatie bleef bagataliseren kwam de informatieverstrekking in veel landen veel te laat op gang. Waarom blijft dr. Ghebreyesus op zijn hoge, uiterst comfortabele, post zitten? De WHO is immers verantwoordelijk voor het feit dat een uitbraak van een dodelijke longvirus, COVID-19, in een provinciestad, Wuhan, kon uitgroeien tot een pandemie. Vorige maand beweerde de WHO dat het einde van de pandemie in zicht is. En ik vraag: is dat zo dan? In China zitten diverse steden alweer in lockdown. En met de R in de maand is ook de R (het reproductiegetal) alweer aan het stijgen….

Voor de lakse houding van het Westen jegens de WHO en jegens de Chinese regering (want stel je voor, geen iPads, iMacs en andere goedkope Action meuk meer uit China), is een veel te hoge prijs betaald. Jazeker. Voor de afhankelijkheid van het Westen richting de Chinezen is betaald met dood en verderf.

Dat er een vaccin gevonden is? Of dat er minder doden vallen, omdat de Omicron-variant minder dodelijk is? Feit is dat de wereld opgescheept zitten met een virus dat nooit meer zal verdwijnen. Iedere herfst zal het SARS-CoV-2 virus weer de kop opsteken… wat de baas van de WHO ook durft te beweren.

De Chinese regering onder leiding van meneer Xi Jin Ping heeft de coronacrisis aangegrepen om een Big Brother-samenleving van epische proporties op te tuigen. En daar gaat de rest van de wereld ook last mee krijgen. De boodschap dat China niet langer een Tweestromenland is, waar kapitalisme en het Westerse consumptiemodel integraal onderdeel vormen van de door de staat geleide economie, wordt steeds niet op juiste waarde geschat. Dat de tijden van Mao Zedong herleven? Dat zijn toch geen sprookjes? De hele wereld kon zien hoe ex-president Hu Jintao, onder zijn oksels door twee sterke mannen uit het partijcongres werd weggedragen. En hoe meneer Xi Jin Ping zijn machtspositie verstevigde tijdens dat laatst gehouden partijcongres. Niemand die durft te vragen hoe het met meneer Hu Jintao gaat?

Het Westen heeft de expansiedrift van de Chinezen richting de ontwikkelingslanden steeds genegeerd. Afkeer voor het neo-kolonialisme en paternalisme hebben vele ontwikkelingslanden doen vluchten in de armen van de Chinezen. De Chinezen eisen geen good governance. Zij lenen geld aan elke dictator die met een delegatie naar Beijing afreist. Suriname. De Democratische Republiek Congo. Sri Lanka. Landen die in ruil voor cash, cruciale infrastructuur als onderpand geven. Suriname kan vandaag amper de rente van de torenhoge schulden opbrengen en in Sri Lanka is het vliegveld nu in handen van de Chinezen. Dat zijn de feiten. Anekdotisch zijn de verhalen over een berg in Peru die nu in handen van China is of dat de Chinezen de lokale middenstand in ontwikkelingslanden vernietigen met hun goedkope meuk.

In Europa: de haven van Piraeus. Griekenland moest de haven wel verkopen om te voldoen aan de harde eisen van de schuldeisers (lees: Nederland). Het maakte niet uit aan wie de Grieken cruciale infrastructuur verkochten. Zolang er maar afgelost werd.

Hetzelfde liedje geldt voor de situatie met de Russen. Neen, geen goedkope kleding en plastieken schoenen. Maar goedkoop gas. En net als de Chinezen spugen de Russen op softe houding van Brussel. Poetin draaide voor de ogen van de wereld zijn eigen wankele democratie de nek om. Hij viel Georgië binnen en annexeerde Zuid-Ossetië en Abchazië in 2008. Er was overduidelijk bewijs dat Moskou zich actief bemoeide met de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Het verhaal van de gouden regen die over Donald Trump in Moskouse hotelkamer neerdaalde, en bezoekjes van Russen aan de Trump Towers? Waren het alleen de Amerikaanse Late Nite Shows die er wat van durfden te zeggen?

De annexatie van de Krim in 2014. Was dat geen provocatie richting het Westen? De MH17-vliegramp? Hoe ver konden de Russen nog gaan? De dikke Russische vinger in de Brexit-brij. Nog een stapje verder…. Vermoedelijke infiltratie in de Nederlandse politiek via Forum voor Democratie en andere extreemrechtse groeperingen. Russische dissidenten die op Engels grondgebied met novichok werden vergiftigd. Zorgelijke ontwikkelingen. Maar de soft powers that be vinden het goedkope gas via de Nord Stream I belangrijker dan zichzelf te verdedigen tegen de bully van het Noorden.

Ondertussen ligt daar de half-afgemaakte LNG pijplijn op de grens van Spanje en Frankrijk weg te rotten. Dé oplossing om van de Russische pedanterie af te komen. Maar, ziet u, de Fransen doen moeilijk. De Franse energieleveranciers geloven vooral in hun eigen kernenergie, en niet zozeer in een oplossing voor een energiecrisis die de economie van de EU doet haperen. De Fransen zeggen nu, na veel soebatten, dat ze wel willen meewerken. Tenminste, als aan al hún voorwaarden wordt voldaan en, als de Spanjaarden de mindere partij blijven in deze deal.

Het zijn al deze kleine -een dag te laat en een stuiver te weinig- incidenten die Europa geopolitiek steeds parten blijft spelen. En de torenhoge prijs die betaald wordt? Al dat leergeld? Dat nemen ze voor lief. Als een oude rijke oom die vanuit zijn burcht de wereld met zijn naïeve blik beschouwt.

Het Chinese staatsbedrijf Cosco heeft niet alleen een minderheidsbelang in de haven van Hamburg. Ze hebben ook belangen in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Europa blijft azen op de grondstoffen van landen met een discutabele reputatie, met de vasthoudendheid van een pitbull. De paradox hier is dat Europa als het gaat om defensie en veiligheid blijft vasthouden aan soft power en appeasement-politiek, terwijl ze juist dan de tanden moet laten zien.

De vraag blijft evenwel, waarom na al deze ellende, China zonder een centje pijn, voet aan de grond in Duitsland kon krijgen. Ondanks alle waarschuwingen van onder andere het Bundesamt für Verfassungsschutz. Het zijn zoals gezegd niet alleen de Duitsers die laks en naïef zijn. Ook de kwestie rondom de geheime Chinese politiebureaus in Nederland en elders is reden tot grote zorg.

En de controversiële rol van de WHO inzake de SARS-CoV- 2? De verdoezelingen van de schatplichtige zetbaas dr. Ghebreyesus? Dat zo'n overkoepelende, internationale gezondheidsorganisatie onpartijdig en objectief moet zijn is toch meer dan logisch? De fouten die gemaakt zijn vragen toch om onmiddellijke actie van alle aangesloten lidstaten? Waar komt deze lankmoedige houding van West-Europa, specifiek de EU, toch vandaan? Komt het doordat de eenheid binnen de EU broos en wankel is? Komt het doordat nationalisme - zoals in het geval van Frankrijk en de LNG-pijplijn met Spanje - altijd de boventoon voert? Of gaat het toch om iets fundamentelers, zoals verschil van inzichten over democratie, vrijheden en rechten?