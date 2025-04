China gebruikt extreemrechts om uitgeweken dissidenten te intimideren

China blijft gevluchte dissidenten achtervolgen en intimideren. De Chinese autoriteiten zijn daarbij bereid om ver te gaan, zo blijkt uit artikelen in The Guardian en Knack .

Vorig jaar augustus slaagden de Chinezen er bijvoorbeeld in om Britse rechtsextremisten voor hun karretje te spannen, beschrijft The Guardian. Rond die tijd voerden racistische relschoppers aanvallen uit op hotels waarin asielzoekers verbleven, omdat ze ten onrechte geloofden dat de moord op een drie kinderen in Southport het werk was van een asielzoeker.

Te midden van het xenofobe geweld doken in extreemrechtse kanalen ‘opeens’ de namen en adressen op van prominente, gevluchte Hongkongers. Zij helpen vluchtelingen, was de boodschap: daarmee zouden ook deze dissidenten een uitstekend doelwit zijn. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat Chinese diensten achter die actie zaten.

“Aan de andere kant van de stad rinkelde plots de telefoon van Jiang Shengda. De 31-jarige leider van de activistische organisatie Le Front de la Liberté en Chine bereidde zich op dat moment net voor om honderden demonstranten toe te spreken op de Place de la République in de Franse hoofdstad. Shengda was het gewend om voor een grote menigte te spreken. Maar die dag stond hij voor een dilemma. Het was zijn moeder die belde, vanuit Peking, ruim 8000 kilometer verderop. Jiang vermoedde al waarom: de Chinese politie dwong haar om te bellen, vertelde hij het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) in een interview. ‘Ze was zeker van plan om de boodschap van de Chinese overheid over te brengen dat ik niet betrokken mocht zijn bij publieke activiteiten tijdens het bezoek van Xi Jinping.’”