China en India laten Rusland vallen, Poetin verder in het nauw

Donderdag gaf de Russische dictator Vladimir Poetin al schoorvoetend toe dat de Chinese president Xi hem deze week heeft laten weten ‘zorgen en vragen’ over de oorlog tegen Oekraïne te hebben. Een dag later kreeg Poetin van de Indiase premier Narendra Modi tijdens een regionale top in Oezbekistan te horen dat ‘nu niet de tijd is voor oorlog’. De toespraak werd live uitgezonden.

Nu China en India niet in de hoek van het Kremlin blijken te staan, het Russische invasieleger wordt teruggedrongen en grote verliezen telt, en Poetin ook in eigen land steeds meer kritiek krijgt, is de vraag wat hij nu gaat doen. Gevreesd wordt dat Poetin zich in het nauw gedreven voelt en niet terugkrabbelt, maar juist de gewelddadigheden in Oekraïne zal opvoeren. Dat Rusland in reactie op het verlies van grote stukken grondgebied in het oosten van Oekraïne aanvallen uitvoerde op energie- en drinkwatervoorzieningen, toont aan dat de dictator bereid is tot het uiterste te gaan.