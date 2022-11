China censureert speech EU-leider Charles Michel vanwege Oekraïne

Een toespraak door voorzitter van de Europese raad Charles Michel, een van de belangrijkste instituten van de EU, bij de opening van de Chinese Expo voor Internationale Import (CIIE), de grootste handelsbeurs van het land die gehouden wordt in Shanghai is door China gecensureerd. Michel had, net als andere wereldleiders, een video-boodschap opgenomen die bij de opening zou worden afgespeeld. Op het laatste moment werd dat verhinderd door de autoriteiten.

In de openingstoespraak bekritiseerde Michel onder meer de "illegale oorlog" van Rusland in Oekraïne. Hij zou China oproepen om meer actie te ondernemen om de oorlog een halt toe te roepen. Daarnaast zou hij pleiten voor een verminderde economische afhankelijkheid van China. Na de inval in Oekraïne werd het pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk onze (energie)markt is van Rusland. Die afhankelijkheid leidt nu tot een handelsonevenwicht. Ook bij handelsbetrekkingen met China is dat het geval. Volgens de Europese president moet Europa belangrijke conclusies trekken uit het conflict met Rusland en hoopt hij dat Europa onafhankelijker kan worden van andere landen. "In Europa willen we evenwicht in onze handelsbetrekkingen... om te grote afhankelijkheid te voorkomen", zeiden de diplomaten die de inhoud van de speech konden inkijken. "Dit geldt ook voor onze handelsbetrekkingen met China."