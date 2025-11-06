China blijkt Noorse stadsbussen op afstand te kunnen besturen, ook zorgen voor Nederland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 632 keer bekeken • bewaren

Het Noorse openbaarvervoerbedrijf Ruter heeft tijdens een test ontdekt dat ongeveer 850 Chinese elektrische bussen van fabrikant Yutong volledig op afstand kunnen worden bestuurd vanuit China en zelfs worden stilgelegd. De verbinding verloopt via een elektronische simkaart in Roemenië. Van de ruim 1350 Chinese elektrische bussen die in Noorwegen rijden, blijken vooral de Yutong-voertuigen kwetsbaar. Ook in Nederland rijden bussen van Chinese makelij rond.

De Chinese fabrikant heeft niet alleen de mogelijkheid om de bussen te stoppen, maar kan ook alle diagnosesystemen inzien, deuren op afstand openen of vergrendelen, en heeft toegang tot alle technische gegevens en storingen. Ruter heeft het Noorse ministerie van Verkeer inmiddels geïnformeerd over deze bevindingen. Voor nieuwe aankopen worden nu procedures opgesteld om dergelijke risico's uit te sluiten.

Chinese busfabrikanten leveren inmiddels bijna 20 procent van het elektrische bussenpark in Nederland. Van alle stadsbussen die momenteel in Nederland zijn besteld, is zelfs meer dan de helft van Chinese makelij. Nederlandse politici maken zich al langer zorgen over mogelijke spionage en risico's voor de nationale veiligheid, maar concrete maatregelen zoals de Noorse cybersecuritytest zijn in Nederland nog niet bekend gemaakt.