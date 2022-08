China bedoelt het heus goed

11 aug. 2022 - 19:02

In de NRC van afgelopen weekend betoogde Caroline de Gruyter dat wij als Europa niet anders te doen staat dan te aanvaarden dat de VS in China een nog grotere bedreiging zien dan Rusland en dat wij het gezien de overeenkomsten met de periode vlak voor WWII met het nazistische Duitsland en er direct erna met de communistische Sovjet-Unie hen terzijde te staan. Dat vraagt om te beginnen per direct een eigen grote militaire kracht te ontwikkelen om de dreiging op ons eigen continent zelf te kunnen beantwoorden. De VS zullen al hun handen vol hebben aan China. https://www.scribd.com/document/586592379/Europa-kan-niet-anders-dan-de-VS-terzijde-te-staan-Caroline-de-Gruyter