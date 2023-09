Chemiebedrijf Chemours probeerde 'schaamteloos' met paar miljoen vergiftiging van omgeving af te kopen

1 sep. 2023 - 10:05

Ik begrijp dit echt niet, dat een bedrijf er geen been in ziet om hele gebieden te vervuilen, wat op zich al erg genoeg is, maar dat ze ook enorme schijt hebben aan mensenlevens (waar dan ook ter wereld). Wat ben je dan voor een gewetenloze hond? En dan een rechtszaak tegen de provincie starten als die de regels wil aanscherpen...die ze nog gedeeltelijk winnen ook! https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Chemours.aspx Dat kun je de rechter niet kwalijk nemen, die volgt de wet. Hoog tijd voor een volledig PFAS-verbod...maar dat moet via Brussel, dus dat zal wel met St.Juttemis gebeuren. Ik hoop dat de rechter in de claim-zaak een flinke vergoeding oplegt, al is dat een doekje voor het bloeden als je in een vrijwel onleefbaar gemaakt gebied woont. Weet niet of het juridisch kan, maar Chemours moet ook verplicht worden om zélf hun rotzooi op te ruimen, los van die vergoeding

1 Reactie