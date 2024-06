Chatbots durven geen antwoord meer te geven op de vraag wie de Amerikaanse verkiezingen van 2020 won

Veel kunstmatige intelligente software wordt zo ontworpen dat ze de gebruiker altijd antwoorden wat die het liefst willen horen. Die autoverkopersmethode heeft zich in de praktijk bewezen om klanten een goed gevoel te geven. Zo gauw de chatbot twijfelt over wat de gebruiker graag wil horen, beginnen de problemen. Zeker in het gepolariseerde Amerikaanse politiek landschap waar aanhangers van Trump het spreken van de waarheid als een vijandelijke daad beschouwen. Zoals goed geïnformeerde niet-Amerikanen weten kon Trump niet verkroppen dat zijn rivaal de Democraat Joe Biden hem versloeg bij de verkiezingen. Trump bleef volhouden dat hij zelf had gewonnen en zoals een bekende Duitse propagandist al eens verkondigde: zo lang je een leugen maar lang genoeg blijft herhalen wordt die vanzelf waarheid.

De AI-chatbots van Microsoft en Google weigeren te zeggen wie in 2020 de Amerikaanse verkiezingen won, ontdekte de Amerikaanse nieuwssite Wired. (...) Google heeft via een woordvoerder bevestigd dat het om een bewuste ingreep gaat: “Uit een overmaat van voorzichtigheid, beperken we het soort vragen in verband met verkiezingen waarop Gemini een antwoord zal geven, in plaats daarvan verwijzen we naar Google Search”. Microsoft reageerde nog niet, maar ook bij Copilot lijkt het om een bewuste beslissing te gaan.