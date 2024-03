Charlatans beloven baan in Dubai of Duitsland, werkzoekenden belanden aan het front in Oekraïne Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Oplichters beloven jonge mannen uit India en Nepal een mooie baan in Duitsland, Dubai of Rusland. Als ze op het aantrekkelijke aanbod ingaan, worden ze echter gedwongen om mee te vechten tegen Oekraïne, meldt The Guardian.

De krant sprak met slachtoffers en hun families. Zo vertelt Nandaram Pun uit Nepal dat hij een baan aangeboden kreeg in Duitsland. Hij moest alleen even een overstap maken in Moskou. Daar werd hij direct in een militair trainingskamp ondergebracht, waar hij voor het eerst in zijn leven een geweer vasthield. Kort daarna werd hij naar Bachmoet in Oekraïne gestuurd, waar hij gewond raakte bij een drone-aanval. Nu ligt Pun, zonder paspoort, in een Russisch ziekenhuis en vreest hij dat hij opnieuw naar het front wordt gestuurd.

Met de 23-jarige Hemil Mangukiya uit India liep het nog slechter af. Hij dacht dat hij een baan in de beveiliging had aangenomen, maar belandde in oorlogsgebied. Daar kwam Mangukiya om het leven. Bij dezelfde raketaanval werd ook een soldaat afkomstig uit Nepal gedood.

De verhalen van Pun en Mangukiya staan niet op zichzelf. Volgens schattingen zijn er honderden mannen onder valse voorwendselen geronseld. Ze worden gedwongen een contract te ondertekenen, waarna hun paspoorten worden afgepakt. Hun opleiding duurt doorgaans niet langer dan een week of twee. Dan moeten ze naar het front.