Cherson valt in handen van Russen, invasie van Moldavië lijkt nabij

2 mrt. 2022 - 16:08

@ JanB (15:40u) - helaas ziet het er zo uit, zie: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/constant-shelling-as-russian-forces-lay-siege-to-key-ukrainian-cities-kyiv-mariupol Twee alinea's uit dit blog: "Russian forces in Ukraine moved to tighten their siege of key cities, including the capital, Kyiv, and the southern port of Mariupol, as one mayor told residents he had been given an ultimatum to surrender or the city would be razed by shelling. At an outdoor meeting, Artem Semenikhin, the mayor of Konotop, in the eastern Sumy region, told residents: “They have given us an ultimatum. If we start resisting, they’ll wipe out the town using artillery.” " Dat liegt er niet om: 'razed by shelling', 'wipe out the town using artillery'... ...totale overgave, óf weggevaagd worden. Ik verwacht dat Putin niet lang meer leider van Rusland zal blijven. Hoe het afloopt, dit alles? Nog geen flauw idee.