‘Chaos op Schiphol wordt deze zomer nog groter dan in meivakantie’

7 jul. 2022 - 8:31

Tijdens covid zijn er veel mensen de laan uitgestuurd en die hebben inmiddels ander werk. Het is zwaar werk met niet het hoogste loon dus is het lastig veel mensen te werven. Nou lijkt dit probleem in heel NW Europa te spelen. Verleden week vloog ik heen en weer naar Porto. Heenreis was drama, maar op de terugreis was het gedaan in een paar tellen. In Zuid-Europa is traditioneel meer werkloosheid en is werken op een luchthaven zo slecht nog niet. Vanuit marktdenken zou je inderdaad moeten concluderen dat de lonen omhoog moeten omdat er voor deze lonen weinig vraag is om dit werk te doen.