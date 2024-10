Chaos bij NSC: zet de partij na goed bestuur ook de rechtsstaat in de ijskast? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Waartoe is Nieuw Sociaal Contract nog op aarde? Alle idealen die Pieter Omtzigt een jaar geleden bij de presentatie van de nieuwe partij formuleerde, lijken inmiddels bij het grofvuil te zijn gezet. Bestaanszekerheid blijkt het lege huls, en al het gelul over goed bestuur blijkt precies dat te zijn: gelul.

Dinsdag stemde NSC tegen een motie om partijen met maar één lid niet langer toe te staan. En dat terwijl Pieter Omtzigt tijdens het debat over de regeringsverklaring Geert Wilders nog ten overstaan van de rest van de Kamer had aangesproken op het totale gebrek aan interne democratie bij de PVV.

NSC-Kamerlid Sandra Palmen verklaarde dinsdag dat ze de motie van D66 wel “inhoudelijk” steunde, maar stemde vervolgens tegen. “NSC zegt voorstander te zijn, maar vandaag even niet”, smaalt D66-Kamerlid Joost Sneller in de Volkskrant.

Het onnavolgbare optreden van NSC past in een patroon. Nu Omtzigt ziek thuis zit, desintegreert de partij voor onze ogen. NRC schrijft: “Door het uitvallen van Omtzigt is er weinig wat de fractie kan samenhouden. Er zitten rechtse en linkse politici in, en er zitten voor- en tegenstanders in van de samenwerking met de radicaal-rechtse PVV.”

De vraag is hoelang dat goed blijft gaan. De discussie over het uitroepen van een asielcrisis kan elk moment tot een val van het kabinet leiden. Bij nieuwe verkiezingen zullen veel NSC-Kamerleden en -medewerkers hun baan verliezen. Dat lijkt weinig aantrekkelijk, maar opnieuw door de knieën gaan voor de vreemdelingenhaters van de PVV is dat evenmin.