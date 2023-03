Chaos bij DigiD, overheid niet berekend op grote toeloop bij Belastingdienst, andere diensten in de knel

De ict-systemen blijken opnieuw niet in staat essentiële functies te vervullen. Het essentiële inlogsysteem DigiD dat burgers moeten gebruiken om toegang te krijgen tot vertrouwelijke documenten maar ook het doen van belastingaangifte, bezweek woensdag onder de belangstelling. 1 maart is de eerste dag dat er belastingaangifte kan worden gedaan. Het systeem bleek daar niet op berekend.

,,Het klopt dat gebruikers momenteel hinder ondervinden van de problemen met DigiD”, zegt een woordvoerder van de Sociale Verzekeringsbank die onder meer gaat over de persoonsgebonden zorgbudgetten (pgb’s). ,,Mensen regelen vaak tussen de eerste en tiende dag van de maand hun declaraties en dat kan nu tijdelijk lastiger zijn. We willen erop wijzen dat ook declareren via de post een optie is, mocht dit heel lang duren.”