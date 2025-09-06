Toondoof: Chanoeka-stichting weigert gehoor te geven aan dringende oproep van Concertgebouw om af te zien van IDF-zanger Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 568 keer bekeken • bewaren

Het Concertgebouw heeft de Stichting Chanukah Concert gevraagd een andere voorzanger naar voren te schuiven bij de Chanoeka-viering die in december plaatsvindt in de zaal. De beoogde voorzanger, Shai Abramson, was tot 2017 luitenant-kolonel bij het Israëlische leger (IDF). Bovendien is hij volgens zijn eigen website nog altijd “hoofdcantor van de IDF bij nationale herdenkingsceremonies, officiële evenementen, shows en conferenties”, schrijft dagblad Trouw.

Stichting Chanukah Concert is vooralsnog niet van zins de voorzanger te vervangen en spreekt van “onnodige commotie”. De stichting beweert dat het verzoek van het Concertgebouw “negatieve sentimenten jegens Israël, de Joodse gemeenschap in Nederland en de bezoekers van dit concert” bevordert.