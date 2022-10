Champignonboer buit Bulgaren uit

13 okt. 2011 - 14:13

Nu keur ik dit natuurlijk helemaal af... maar mijn ouders hebben ook een champignonbedrijf... echter 1 die gespecialiseerd is in 1 bepaalde soort die alleen met hand geplukt kan worden. Nu hebben ze ook nog geen werknemers in dienst verder dus dat is allemaal het probleem niet. Ik keur praktijken van deze teler dan ook af... er zijn veel foute telers! Maar er zijn ook veel hardwerkende telers die serieus NIETS krijgen voor hun producten. Ik denk dat jij het verschil tussen de prijs van de champignon in de supermarkt en de prijs die de teler krijgt niet kent... dat is serieus verschrikkelijk... Ik kan daarom wel begrijpen waarom iemand die bij voorbaat al een mongool is (zoals deze teler) zich gaat verlagen tot zulke praktijken. Probleem met dit soort telers is dat ze maar blijven groeien en groeien omdat ze anders niet meer kunnen betalen. Mijn ouders daarintegen zijn klein gebleven, niet dat ze het makkelijker hebben... maar wellicht iets meer zekerheid dan die grote telers. Het aantal telers is sinds de jaren 90 al meer dan gehalveerd... en dat zet zich de komende jaren nog verder door.