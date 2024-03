'Centrumrechtse partijen hebben de rode loper uitgelegd voor extreemrechts'

Schrijver en jurist Roxane van Iperen vraagt zich af: Hoe kan het dat veel gewone mensen steeds gevoeliger lijken voor extreme ideeën? In Op1 legt ze uit dat "centrumrechtse partijen de rode loper [hebben] uitgelegd voor heel veel van het extreem gedachtegoed wat nu genormaliseerd is.’’ Daarmee bedoelt ze dat partijen als bijvoorbeeld het CDA en de VVD veel extremistische standpunten hebben overgenomen van partijen als de PVV, in een wanhopige poging om de naar populistisch-rechts uitzwenkende kiezer aan zich te binden.

Ook aan tafel zit waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Zij kan zich niet in de analyse van Van Iperen vinden. Na een lang, warrig betoog waar geen volledige zin in te bespeuren is, krijgt ze de concrete vraag of het formeren van een coalitie met een extreemrechtse partij niet een vorm van normalisering van zo'n partij is. "Nee, waarom?" vraagt Hermans die de link niet weet te leggen.