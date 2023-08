Centrum Hilversum krijgt gratis wifi

8 feb. 2013 - 19:31

Het is maar een vraag hoor? Want als het zo zou zijn, waarom noem je het dan negatief. Wat dacht je van de beschermende laag tegen kosmische straling rondom de aarde? Het begint nml. eerst met erkennen dat er verschijndelen zijn die je opvallen en dan ga je eens kijken waar het aan kan liggen. Maar wie weet komt het wel omdat de onderzoeker zelf in een latere leeftijdsfase zit en geobsedeerd is door kronen en bruggen. Maar de vraag of er een kritische grens is, is niet negatief integendeel, of het nou gasboringen zijn co2 toename, je moet blijven nadenken.