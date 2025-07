Censuur op LinkedIn: een groeiende zorg voor pro-Palestijnse stemmen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 572 keer bekeken • bewaren

Dit weekend merkte ik dat mijn artikel over Israël opvallend weinig bereik kreeg op LinkedIn. Het voelde als een ‘shadowban’—een subtiele vorm van censuur waarbij berichten wel geplaatst worden, maar door het algoritme nauwelijks zichtbaar zijn voor anderen. Dit roept vragen op over de neutraliteit van LinkedIn als platform.

LinkedIn is sinds 2016 eigendom van Microsoft, een technologiebedrijf waar Bill Gates geen formeel eigenaar meer van is, maar waar hij door investeringen en invloed nog steeds een belangrijke rol speelt. Wanneer je ‘follow the money’ toepast, blijkt dat Bill Gates via verschillende kanalen financiële steun verleent aan Israëlische initiatieven op uiteenlopende terreinen, van technologie tot gezondheidszorg. Guardian-onderzoek toont aan dat Microsoft via Azure, OpenAI-producten en diensten intensief samenwerkt met het Israëlische leger gedurende de Gaza-oorlog. Microsoft leverde volgens documenten tienduizenden engineering-uren aan militaire afdelingen. Binnen Microsoft ontstond onrust bij werknemers over deze militaire betrokkenheid; er waren protesten zoals ‘No Azure for Apartheid’ en medewerkers verlieten het bedrijf wegens morele bezwaren of werden ontslagen. Dit maakt het niet ondenkbaar dat platformen als LinkedIn, waar zakelijke en politieke uitwisselingen samenkomen, pro-Israëlische geluiden bevoordelen en kritische of pro-Palestijnse stemmen onbedoeld of doelbewust worden gemarginaliseerd.

Deze verdenking krijgt extra gewicht nu ook het LinkedIn-profiel van Berber van de Woude sinds gisteren is verdwenen. Van de Woude is een prominent activiste en medeoprichter van The Rights Forum, een organisatie die zich inzet voor mensenrechten en internationale rechtvaardigheid in het Israëlisch-Palestijns conflict. Haar stem was belangrijk voor het publieke debat in Nederland en daarbuiten. Van de Woude was ook actief betrokken bij de wekelijkse sit-in bij het Ministerie van Buitenlandse zaken als protest tegen het geweld van Israël tegen de Palestijnen in Gaza. Het plotselinge verdwijnen van haar profiel roept ernstige vragen op over vrijheid van meningsuiting en de invloed van politieke voorkeuren binnen sociale media.

Ook Angélique Eijpe, voormalig diplomaat en ambtenaar, uit haar grote zorgen over het verdwijnen van Berber van de Woude van LinkedIn. Hier haar bericht over het verwijderen van het account van Van de Woude. Ze benadrukt dat dit verlies niet alleen een persoonlijke kwestie is, maar een verontrustend signaal voor de kwaliteit van het publieke debat en de pluriformiteit van meningen op het platform.

Deze gebeurtenissen illustreren dat LinkedIn allerminst een neutraal, objectief platform is. Integendeel, het lijkt steeds vaker politieke voorkeuren te hebben, waarbij pro-Israëlische en zionistische belangen een prominente rol lijken te spelen. Hierbij wordt al snel iedere vorm van kritiek op Israël geframed als antisemitisch of Jodenhaat. Voor iedereen die gelooft in een eerlijk en open debat, is het essentieel dat deze vorm van digitale censuur wordt doorzien en tegengegaan.

Sociale media zouden een ruimte moeten zijn waar uiteenlopende stemmen gehoord kunnen worden, niet waar kritische meningen worden onderdrukt. Het is tijd om transparantie en gelijkheid op deze platforms te eisen, zodat ook kritische stemmen, zoals die van Berber van de Woude en anderen, weer vrij kunnen spreken. Of zoals oud minister van PvdA, Jan Pronk het vandaag op Linkedin zegt: Het is niet alleen essentieel dat Berber van der Woude en Eva Prins (Blijkbaar is zij dus ook verwijderd op Linkedin, TR) weer terugkomen op dit platform, maar ook dat LinkedIn aan gebruikers publiekelijk uitleg geeft over het beleid en verantwoording aflegt. Willekeur, geheimhouding en anonimiteit zijn niet acceptabel. Vele gebruikers hebben juist om die reden voor LinkedIn gekozen en niet voor andere media. Linkedin: dit is beneden uw stand!