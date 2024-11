Celstraf voor Zweedse koranverbrander Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 523 keer bekeken • bewaren

De Zweede extreemrechtse politicus Rasmus Paludan (Stram Kurs) moet vier maanden de gevangenis in nadat hij meermaals korans verbrandde. Paludan is daarvoor veroordeeld wegens het oproepen tot haat tegen een bevolkingsgroep. Hoewel de Zweed vaker korans in brand stak, gaat de veroordeling specifiek om twee gevallen uit 2022 waarbij hij de korans in varkensspek wikkelde, in brand stak, en daarbij hatelijke uitspraken deed over moslims.

Volgens de rechter is het weliswaar toegestaan om publiekelijk kritiek te leveren op de islam en moslims, maar was daar in dit geval geen sprake van. Het hof oordeelde dat de daden en uitspraken van Paludan niet kunnen worden gezien als politieke campagne, maar “simpelweg gericht was op het belasteren en beledigen van moslims”. Ook zei de rechter dat de “minachting voor een etnische groep de grenzen van een objectieve en geldige discussie” niet mag overschrijden.

Ook in Nederland wil het irrelevante moslimhaatclubje Pegida van veroordeelde crimineel Edwin Wagensveld regelmatig korans verbranden. Recentelijk nog in Arnhem. Begin dit jaar leidde dat nog tot een gebiedsverbod voor de rechtsextremist. Burgemeester Ahmed Marcouch verbood Wagensveld een half jaar de toegang tot de stad. De Pegida-actie leidde in de Kamer tot een debat over het verbieden van koranverbrandingen, een Kamermeerderheid was uiteindelijk tegen.