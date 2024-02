Celstraf voor man die zei uit Bijbel te citeren en homo's veroordeelde tot de hel Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 426 keer bekeken • bewaren

Een man die op de Rotterdamse Lijnbaan door een luidspreker verkondigde dat “alle homo's zondig zijn en branden in de hel”, is door de rechtbank veroordeeld tot zes dagen cel. Dat meldt RTV Rijnmond. De 24-jarige Samuel O. verweerde zich door te zeggen dat hij simpelweg de Bijbel citeerde.

Rijnmond schrijft:

Op die bewuste dag in januari werden voorbijgangers van de Lijnbaan opeens opgeschrikt door de man, die daar met een microfoon en luidspreker stond te roepen. Hij riep onder meer dat het de schuld is van de ouders wanneer iemand homoseksueel of lesbienne is. Omstanders ergerden zich aan de man en waarschuwden de politie. Die nam de man mee.

Simpelweg teksten uit de Bijbel, aldus O. Om precies te zijn 1 Korinthe 6. Daar ging de rechtbank niet in mee. Ten eerste omdat de man geen Bijbel bij zich had en zijn teksten ook niet in een kerkelijke context uitsprak. Daar komt volgens de rechter nog eens bij dat ook de vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting grenzen kennen.

De rechter sprak daarnaast uit dat “er nog een lange weg te gaan [is] voordat iedereen, ongeacht ras, geaardheid, godsdienst of geloofsovertuiging, zich veilig kan voelen en zichzelf mag zijn. Dat laatste is nog steeds niet overal zo in ons land en gedrag als dat van verdachte kan dat verergeren."