Celstraf voor extreemrechtse radicaal Thomas D. van de Geuzenbond

De Rotterdamse rechtbank heeft de 25-jarige Thomas D. van de Geuzenbond veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een voorwaardelijk. De rechtsextremist werd schuldig bevonden aan het bezit en vervaardigen van wapens en munitie, schrijft de Volkskrant.

“D.’s denkbeelden besloegen een groot deel van de zitting in de Rotterdamse rechtbank begin deze maand, De ‘gevaarlijke cocktail’ van wapenbezit en radicale ideeën maakt volgens de officier van justitie ‘de stap naar gewelddadig extremisme wel erg klein’. Op D.’s apparaten zijn handleidingen gevonden om de springstof semtex te maken, en een boek dat rechts-extremistische aanslagplegers verheerlijkt.”

Ook de rechter maakt zich zorgen over de extreme denkbeelden van D., die geldt als een van de leiders van de Geuzenbond. Drie andere leden van de extreemrechtse organisatie staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand op de lijsten van Forum voor Democratie (FvD) in Nijmegen en Rotterdam.