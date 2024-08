Celstraf voor Britse vrouw die tijdens rellen op Facebook opriep moskee op te blazen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 441 keer bekeken • bewaren

Beeld: Cheshire Constabulary/PA

Een 53-jarige Britse vrouw is afgelopen week veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf nadat ze op Facebook had opgeroepen een moskee op te blazen. Ze deed dat tijdens de extreemrechtse rellen die ontstonden nadat er drie kinderen in het Engelse Southport werd doodgestoken en op sociale media direct het nepnieuws rondging dat de dader een moslimimmigrant was.

Sweeney was lid van een Facebookgroep met daarin meer dan vijfduizend deelnemers. In een reactie op een foto waarop zowel witte als Aziatische mensen te zien waren die gezamenlijk het puin van de rellen opruimden, schreef ze: “Dit is belachelijk. Bescherm de moskeeën niet. Blaas de moskee op met de volwassenen erin.” Sweeney's advocaat pleitte voor strafvermindering omdat ze zorgverlener is voor haar hulpbehoevende echtgenoot.

Bij de veroordeling zei de rechter: "Je had net als ieder weldenkend mens met afgrijzen naar het nieuws moeten kijken. In plaats daarvan koos je ervoor deel te nemen aan het aanwakkeren van haat. Je had een groot publiek. Je bedreigde een moskee. Het was een verschrikkelijk dreigement.” De rechter zei ook dat “zogenaamde toetsenbordridders” als Sweeney “moeten leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun taalgebruik.”

Ruim duizend relschoppers werden opgepakt, waarvan minstens de helft inmiddels formeel is aangeklaagd. De 53-jarige Julie Sweeney uit Cheshire is een van de eerste haatzaaiers die nu de gevangenis ingaat, maar meer veroordelingen zullen volgen.

Afgelopen week werden ook al een 26-jarige en een 49-jarige man beiden voor drie jaar vastgezet. De eerste maakte deel uit van een groep die politieagenten belaagde die probeerden een asielzoekerscentrum te beschermen. De tweede man, een vader van drie kinderen, bestormde zelf een asielzoekerscentrum, drong daar naar binnen en gebruikte het meubilair om agenten te bekogelen.