Cel voor extreemrechtse 'opiniemaker' Dennis H. wegens bedreigen Mark Rutte, CIDI en mishandelen politieagenten

De extreemrechtse “opiniemaker” Dennis H. is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 270 dagen, waarvan 167 dagen voorwaardelijk, wegens opruiing en een doodsbedreiging aan het adres van premier Mark Rutte. Medewerkers van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zijn eveneens door hem bedreigd. Dat meldt ANP.

H. schreef in september vorig jaar op Twitter dat Rutte Nederland uitlevert aan de EU en noemde hem een landverrader die “standrechtelijk geëxecuteerd dient te worden". H. verwierf enige bekendheid op YouTube als opiniemaker over moslims en de islam, waartoe hij zich bekeerde, en dankzij een boek waarin hij schreef gederadicaliseerd te zijn.

Over H. schreef het Noordhollands Dagblad in januari, na zijn voorlopige vrijlating:

“Toch bleef H. [aanpassing red.] controverse over zich afroepen. Tijdens de coronacrisis begon hij langzaam maar zeker steeds meer rechts-extremistische uitlatingen te doen. Hij noemde zichzelf ’Germaanse moslim’ en sprak sympathie uit voor Forum voor Democratie. Op 26 september schreef hij op Twitter dat Mark Rutte een landverrader zou zijn en volgens hem ’standrechtelijk geëxecuteerd’ zou moeten worden. Datzelfde zei hij ook over het CIDI.”

In de rechtbank in Haarlem gaf hij twee weken geleden aan nog steeds achter zijn teksten te staan. "Mark Rutte vind ik een verrader, CIDI vind ik een kwalijke organisatie", zei hij. De rechtbank noemt het in het vonnis "zorgelijk dat de verdachte nog altijd staat achter de inhoud van de berichten en hiermee niet lijkt te beseffen dat hij verantwoordelijkheid draagt voor zijn uitlatingen en de mogelijke gevolgen daarvan".