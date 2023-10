CDU’er wil dat Bayern München Mazraoui ontslaat vanwege berichten oorlog, El Ghazi al op non-actief

FSV Mainz 05 heeft ondertussen Anwar El Ghazi op non-actief gesteld. De aanvaller, die in Nederland onder meer uitkwam voor Ajax en PSV en nog altijd bij die laatste club onder contract staat, sprak zich afgelopen weekend op Instagram ook uit over de oorlog. In een verklaring noemt Mainz de berichten van El Ghazi “niet te tolereren”.

“De ex-spits van Real Madrid, winnaar van de Ballon d’Or 2022, was het onderwerp van discussie bij CNews nadat hij zich zondag als eerste Franse voetballer had uitgesproken over de terreuraanslag van Hamas. Op X, het voormalige Twitter, sprak de gewezen spits van Lyon en Real Madrid zijn steun uit aan het Palestijnse volk in het conflict met Israël. ,,Al onze gebeden voor de inwoners van Gaza, die opnieuw het slachtoffer zijn van deze onrechtvaardige bombardementen, waarbij geen vrouwen of kinderen worden gespaard.””