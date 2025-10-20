CDU sluit na lang beraad coalitie met extreemrechtse AfD uit Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

In tegenstelling tot Nederland waar de conservatieve partij VVD wel besloot in zee te gaan met de ultrarechtse radicalen van PVV en BBB, houden de Duitse christen-democraten wel vast aan het uitsluiten van de AfD. Na langdurig overleg in de partijtop van het CDU, de christendemocratische partij van bondskanselier Merz, is dat besloten.

De NOS meldt:

"We hebben niets gemeen met deze partij, dat wil ik benadrukken", zei Merz. "Ze zeggen dat ze ons willen vernietigen. Dat is iets wat ik nog nooit van een andere partij heb gehoord. Iedereen die zoiets zegt, moet weten dat hij op de meest vastberaden weerstand zal stuiten. We zullen niet toestaan dat deze mensen ons vernietigen."

Enkele partijmastodonten hadden opgeroepen toch met de AfD te gaan samenwerken omdat die partij bij verkiezingen steeds groter wordt. Ervaringen in onder meer Nederland leren hoe gevaarlijk dat is, omdat democratische partijen zo meewerken aan het normaliseren van extremistisch gedachtegoed. Zo zijn bijvoorbeeld aanvallen vanuit de politiek op de democratische rechtsstaat toegenomen.

Merz wees er op dat de AfD niet met andere partijen is te vergelijken omdat de verschillen niet gaan over beleid of details maar fundamenteel zijn.