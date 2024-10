CDU-leider zet de deur op een kier voor samenwerking met de Groenen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 219 keer bekeken • bewaren

Tijdens het partijcongres van de CSU in Augsburg heeft Friedrich Merz, de kandidaat voor het bondskanselierschap namens de CDU/CSU, zaterdag de Duitse conservatieve partijen op scherp gezet voor de komende verkiezingen in 2025. Merz benadrukte de noodzaak van een verenigde koers en kondigde aan vastberaden te zijn om de verkiezingen te winnen. Hij liet bovendien zien nauw samen te werken met Markus Söder, de leider van de Beierse CSU, waarmee eerdere conflicten tussen de twee partijen in de ijskast lijken te staan.

Merz sprak de CSU-leden toe en wees op de noodzaak van een stabiele regering: “We hebben een regering nodig die stopt met eindeloos ruzie maken. Een land kan niet tot rust komen als de regering voortdurend in conflict is.” Hij benadrukte dat de CDU/CSU, samen bekend als de Union, een sterk en eensgezind front vormt: “We hebben binnen de Union een nieuw onderling begrip bereikt.”

Relatie CDU/CSU en samenwerking met de Groenen

Hoewel de Beierse CSU-leider Söder eerder aangaf een samenwerking met de Groenen uit te sluiten, liet Merz de deur op een kier. “Zoals de Groenen er nu voor staan, is een samenwerking voor mij ondenkbaar,” verklaarde Merz, maar hij waarschuwde tegelijkertijd: “Als alleen de sociaaldemocraten nog overblijven, zal dat ook geen plezier worden.”

De Union, bestaande uit de CDU en de CSU, fungeert al decennialang als een belangrijke politieke kracht in Duitsland. Friedrich Merz, die de CDU leidt, is de beoogde kandidaat om Olaf Scholz op te volgen als bondskanselier. Markus Söder, de minister-president van Beieren, heeft vaak een meer regionale focus via de CSU, maar benadrukte tijdens het congres zijn volledige steun voor Merz: “We zullen je versterken.”

Strengere migratie en hervorming van het asielbeleid

Tijdens het congres legde de CSU ook belangrijke verkiezingsthema’s vast. Een daarvan is een strikter migratiebeleid. Merz bekritiseerde het asielbeleid van de huidige Duitse regering en pleitte voor grenscontroles en terugwijzingen van asielzoekers aan de grens. De CSU wil een bovengrens instellen van maximaal 100.000 asielaanvragen per jaar, terwijl er in 2023 nog meer dan 300.000 werden geregistreerd. Daarnaast pleit de partij voor een hervorming van het asielrecht.

Herinvoering van de dienstplicht en economische hervormingen

Opmerkelijk is het voorstel van de CSU om de dienstplicht opnieuw in te voeren, een thema dat in Duitsland al jaren ter discussie staat. De partij wil dat deze wordt opgenomen in een breder kader van algemene dienstplicht voor zowel mannen als vrouwen. Naast dit plan streeft de CSU naar belastingverlagingen en minder bureaucratie om de Duitse economie te stimuleren. Ook wil de partij hervormingen doorvoeren in de verdeling van financiële middelen tussen de deelstaten.

Conclusie: een verenigde Union voor de verkiezingen

Met het partijcongres hebben Friedrich Merz en Markus Söder duidelijk gemaakt dat ze de komende verkiezingen met een eensgezinde Union willen aangaan. Terwijl Merz zijn ambities voor het bondskanselierschap onderstreepte, liet Söder zien dat de CSU vastberaden is om een sleutelrol te blijven spelen in de Duitse politiek, met als doel de huidige coalitie van SPD, Groenen en FDP – bekend als de ‘Ampelkoalition’ – te vervangen.