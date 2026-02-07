CDA’er Van den Brink vicepremier en minister van Asiel Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 487 keer bekeken • Bewaren

CDA-Kamerlid Kamerlid Bart van den Brink wordt minister van Asiel en Migratie en vicepremier in het rechtse minderheidskabinet. Tijdens de onderhandelingen over het kabinet was Van den Brink de vertrouweling van partijleider Henri Bontenbal die in de Kamer blijft. De Volkskrant schrijft:

“De bestuurskundige Van den Brink was jarenlang spindoctor en politiek adviseur van diverse bewindslieden, voordat hij zelf in 2023 korte tijd Kamerlid was. Na de verkiezingen van 29 oktober, waarbij hij als nummer 7 op de kandidatenlijst stond en campagneleider was, keerde hij terug in de Kamer, met asiel en migratie in zijn portefeuille.”

Ook de namen van diverse andere CDA-bewindslieden zijn inmiddels bekend. Zo wordt Europarlementariër Tom Berendsen, bij de Europese verkiezingen nog lijsttrekker van de christendemocratische partij, minister van Buitenlandse Zaken. Oud-Kamerlid Mirjam Sterk (nu gedeputeerde in Utrecht) wordt minister Langdurige Zorg.

De NOS meldt:

“Voormalig CDA-fractieleider Pieter Heerma wordt voorgedragen als minister van Binnenlandse Zaken en de Zeeuwse Jo-Annes de Bat, tot voor kort gedeputeerde in die provincie, is de beoogd staatssecretaris van Klimaat en Groene groei.”