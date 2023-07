CDA wil Pieter Omtzigt terug, maar Pieter Omtzigt is definitief klaar met het CDA Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 428 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt keert niet terug naar het CDA. Dat laat zijn woordvoerder weten. "Het boek bij het CDA is dicht en blijft dicht." CDA-voorzitter Hans Huibers had Omtzigt in een brief gevraagd zich bij het CDA aan te sluiten, meldde het AD zaterdag.

Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de politieke toekomst van Pieter Omtzigt er dan wel uitziet. Dat maakt hij een dezer dagen bekend. Hij kan met een nieuwe partij de verkiezingen in gaan. Volgens de peilingen maakt hij dan kans in een klap de grootste te worden bij de verkiezingen. Of hij dat ambieert en of hij überhaupt in staat is de juiste kandidaten daarvoor te vinden, ervaringen uit het verleden laten zien dat zo'n nieuwe grote partij doorgaans vrij snel implodeert, is niet duidelijk.

Het kan ook zijn dat hij zich bij een andere partij aansluit, of zich aansluit bij het legertje Kamerleden dat inmiddels heeft laten weten niet meer terug te keren in de Kamer.

Het is begrijpelijk dat het CDA Omtzigt graag terug wil. De partij staat er beroerd voor in de peilingen. De partij heeft nu veertien zetels in de Tweede Kamer. In een peiling van dinsdag van EenVandaag en Ipsos zou de partij na de verkiezingen van 22 november uitkomen op zes zetels. In een peiling van 20 juli van I&O Research zou het CDA op vijf zetels blijven steken.