CDA wil drastische aanpak stikstofcrisis terugschroeven

Het CDA wil dat het de aanpak van de stikstofcrisis wordt afgezwakt. De partij vindt dat er wel "iets moet gebeuren" maar dat er "aanpassingen" komen van de huidige aanpak. Het kabinet heeft vorige week erkend dat het onvermijdelijk is dat er sanering plaatsvindt in de vee-industrie, waardoor sommige boerenbedrijven zullen verdwijnen of drastisch moeten veranderen. Dat stuit op verzet van boeren die werkzaam zijn in de vee-industrie.