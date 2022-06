CDA, VVD en ChristenUnie moeten boerenachterban gaan deradicaliseren Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de opmerkelijke ontwikkelingen in de stikstofcrisis en de boerenprotesten die er op volgen. Met die protesten is op zich niks mis. "Iedereen die vindt dat de overheid zijn of haar belangen schaadt heeft het recht om daar tegen te protesteren. Dat dat gepaard gaat met ongemakken voor anderen is ook niet zo bijzonder." Wel vindt Van Jole het opmerkelijk dat de boeren een voorkeursbehandeling lijken te genieten. "Pas zijn bij een blokkadeactie van Extinction Rebellion nog 175 mensen opgepakt. En in Rotterdam zag ik met eigen ogen hoe de politie met honden en paarden tekeerging tegen mensen die demonstreerden tegen de wooncrisis. Boeren blijken dan toch een soort elite waar niet tegen opgetreden wordt."

Kee vertelt dat Kamerleden van VVD en D66 niet op de protestbijeenkomst kunnen spreken omdat gevreesd wordt voor hun veiligheid. Hij citeert met verbijstering een tweet van een SGP-Kamerlid die de zorgen daarover bagatelliseert. "Hij doet net of het een keuze om daar wel of niet heen te gaan. Terwijl het de NCTV is die zegt dat de situatie te risicovol is."

Van Jole: "Je ziet dat wel vaker bij de SGP. Zo gauw regels tegen hun eigen belangen in gaan houden ze zich er niet aan. Dat zag je ook bij hun kerken tijdens de coronacrisis. Ondertussen roepen ze wel dat iedereen zich aan de Tien Geboden moet houden."

Daarna komt Gert-Jan Segers aan bod. De leider van de ChristenUnie beweerde voor de microfoon van BNR Nieuwsradio dat in Nederland "een burgeroorlog" dreigt. Kee: "Ik schrok van die woorden want Segers slaat dat soort taal anders nooit uit. Dus ik heb hem gebeld om te vragen hoe dat zat en hij zei me dat hij een verbale burgeroorlog bedoelde. Wat ik me daar precies bij voor moet stellen is me niet duidelijk."