CDA torpedeert asielgedrocht Wilders: 'Criminaliseren van hulpverlening is onacceptabel'

Het CDA gaat niet akkoord met de verregaande asielplannen van het kabinet-Schoof. Partijleider Henri Bontenbal weigert in te stemmen met wetten die het helpen van mensen zonder papieren strafbaar maken, zo meldt de NOS "Het betekent dat mensen die hulp bieden aan een ander strafbaar zijn. Dat is voor ons een totaal onbegaanbare weg," aldus Bontenbal.

Dinsdag slaagde de extreemrechtse eenmanspartij PVV er nog in om via een amendement de strafbaarstelling van illegaliteit en hulpverlening alsnog in de wet te krijgen, een langgekoesterde wens van Wilders. Maar nu dreigt die winst voor Wilders alweer te verdampen in de Eerste Kamer, waar het kabinet afhankelijk is van iedere stem.