CDA-prominent René van der Linden werkte jarenlang nauw samen met Russische spion

CDA-politicus René van der Linden was jarenlang ‘belangenbehartiger van het Kremlin’. Dat schrijven NRC en de Volkskrant. De oud-voorzitter van de Eerste Kamer onderhield nauwe banden met een Russische spion en reisde op kosten van het Kremlin door heel Europa. Volgens de krant werd Van der Linden ingezet om de westerse opinie en westerse politici te beïnvloeden. Dat blijkt op basis van documenten en e-mails.

Behalve met de Russische spion, had Van der Linden ook contact met de extreemrechtse Russische politicus Leonid Sloetski. Dat gebeurde in Wenen in 2018 terwijl Sloetski op dat moment op de Europese sanctielijst stond. Van der Linden was in deze periode lid van de buitenlandcommissie van het CDA. NRC schrijft:

Al tijdens het parlementair forum in 2014 werd gewerkt „aan het smeden van een coalitie van (extreem)rechtse politieke partijen in Europa”, staat in een fotoalbum over het werk van Leonid Sloetski. De passage uit het album wordt door Levitski aan Van der Linden gemaild. Het draait allemaal om het destabiliseren van West-Europa. In 2015 wordt uiteindelijk een radicaal-rechtse, pro-Russische fractie in het Europees Parlement gevormd.



Voor de Russen geeft de aanwezigheid van Van der Linden op het forum in juni 2019 gewicht aan de conferentie. De uitnodiging meldt dat „bekende Europese parlementariërs” aanwezig zijn. De naam van René van der Linden wordt genoemd. En opnieuw heeft de CDA’er een Rusland-vriendelijke boodschap in petto voor de zaal.

Van der Linden ontkende in eerste instantie de ontmoeting met Sloetski, tot hij met bewijs werd geconfronteerd. Daarna gaf hij alsnog toe, maar zei niet meer te weten waar het gesprek over ging.