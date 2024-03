CDA-leider Bontenbal: Vrijheid bij PVV niet in goede handen

De vrijheid waar extremistische, populistische partijen als de PVV voor zeggen op te komen, is bij hen juist "niet in goede handen". Dat zegt CDA-leider Henri Bontenbal in een toespraak voor het partijcongres van de christendemocraten. "Vrijheid is bij hen een leeg begrip. Het betekent bij hen niets meer dan vrijblijvendheid en onverschilligheid."