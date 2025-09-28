CDA-leider Bontenbal: PVV en BBB ondermijnen de democratie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 472 keer bekeken • bewaren

Extreemrechtse partijen als PVV en BBB "ondermijnen" de democratie door bijvoorbeeld lokale bestuurders en instituties als de Raad van State en terrorismebestrijder NCTV verdacht te maken. Dat heeft CDA-leider Henri Bontenbal zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Bontenbal benadrukte opnieuw dat rechts-extremisten die geweld plegen, zoals vorig weekend op het Malieveld in Den Haag, allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Maar hij wees ook op de "stigmatisering" van asielzoekers en statushouders door onder anderen PVV-leider Geert Wilders. "Dat doet iets met de samenleving."

Wilders ontkende afgelopen week in een Kamerdebat over de extreemrechtse rellen in Den Haag in alle pathetische toonaarden dat hij heeft bijgedragen aan een voedingsbodem van dat geweld. Hij wilde niets weten van een rapport waarin de NCTV waarschuwt dat woorden van politici dat effect wel kunnen hebben. "De NCTV is niet zomaar een clubje", zei Bontenbal daarover.

De CDA-leider is ook kritisch over de aanwezigheid van Wilders bij betogingen tegen asielzoekerscentra in verschillende gemeenten. Door "stennis te schoppen" bij raadsvergaderingen "ondermijn je wel degelijk het lokale gezag", vindt hij. Wilders riep eerder bij zo'n protest zijn aanhangers toe dat ze lak konden hebben aan democratische besluitvorming en dat Nederland "van hen" is.

Bontenbal hekelde ook verdachtmakingen van BBB tegen de Raad van State, die "politiek gekleurd" zou zijn. Boerocraat Caroline van der Plas, altijd paraat om zichzelf volkomen belachelijk te maken, schilderde deze onafhankelijke adviseur van regering en parlement in WNL op Zondag af als een D66-bolwerk. "Ook dat is ondermijnend voor de democratie", aldus de CDA-voorman.

Dat Van der Plas zoals gebruikelijk geen idee heeft waar ze het over heeft werd zondag pijnlijk duidelijk. Volgens Van der Plas moet de Kamer voortaan de Raad van State benoemen omdat er nu "heel veel mensen van D66" in zouden zitten. Uit hoeveel mensen de Raad bestaat, wist ze niet, net als hoeveel daarvan afkomstig zijn van D66. Het antwoord is overigens: zeventien Raadsleden, waarvan slechts twee van D66.