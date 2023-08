CDA kiest met Bontenbal als nieuwe lijsttrekker voor stralende toekomst

Henri Bontenbal wordt voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van het CDA voor de komende verkiezingen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen in Den Haag. Met de benoeming van kerncentraleliefhebber Bontenbal hoopt de partij uit het diepe dal te klimmen waarin het is beland. Het CDA had na de laatste verkiezingen nog 14 zetels, maar heeft er in de laatste Ipsos-peilingen nog maar zes over.