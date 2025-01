CDA-Kamerlid Boswijk maakt gehakt van krokodillentranen Hypocrientje van der Plas Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 307 keer bekeken • bewaren

Vorige week besteedde EenVandaag (1V) aandacht aan de omgekeerde vlag die tijdens de coronacrisis hét symbool werd van de boze boeren en burgers die de schuld van alle problemen bij een kwaadaardige overheid legden. “Het verzet”, vonden ze zelf. In het verslag van 1V beklaagt BBB-leider Caroline van der Plas zich erover dat de omgekeerde vlag begon als een hoopvol boerenprotest, maar daarna werd gekaapt door complotwappies. CDA-Kamerlid Derk Boswijk veegt op sociaal netwerk BlueSky de vloer aan met de krokodillentranen van Hypocrientje. Die wakkerde de complottheorieën namelijk zelf aan.

In het relaas van EenVandaag staat:

Of de omgekeerde vlag in die tijd door andere groepen gekaapt werd van de protesterende boeren, wil Van der Plas niet zeggen. "Gekaapt is een beetje een lelijk woord. Maar de vlag is wel overgenomen."

"Op een gegeven moment gingen mensen, ook in mijn omgeving, de omgekeerde vlag associëren met de anti-overheidsgroepen", legt ze uit. "Een treurig, maar wel mooi symbool voor de wanhoop die er was, werd iets negatiefs, en dat is wel jammer."

“Opvallend,” noemt Boswijk het, “dat Caroline deze verandering duidt als een natuurfenomeen, iets waar de politiek geen invloed op zou hebben.” Van der Plas grossierde immers zelf in allerhande complottheorieën die ze grif verspreidde. Zoals tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer op 23 juni 2022. Daarin beschuldigde ze wetenschapper Leen Hordijk, die voor het ministerie van Landbouw onderzoek deed naar de betrouwbaarheid van het model waarmee het RIVM stikstofneerslag meet, ervan klakkeloos de mening van de minister te verkondigen. Het leidde tot woede bij de oppositie, maar Van der Plas nam niets terug.

Ook deelt Boswijk beelden van een boerenprotest op het Malieveld in juli 2021. Vanaf het podium verkondigde Van de Plas dat het terugdringen van de landbouw en veeteelt niet gaat om het terugdringen van emissies en dus het redden van de natuur, maar dat de overheid een slinks plan heeft om boeren “un grond afhandig te maken om huizen en bedrijven te bouwen”.

Boswijk concludeert: