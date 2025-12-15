CDA is om en helpt extreemrechtse wet die ongedocumenteerden strafbaar maakt aan meerderheid Actueel 15-12-2025 leestijd 2 minuten 3248 keer bekeken Bewaren

Het CDA, de partij die zich graag beroept op christelijke naastenliefde, steunt het aangepaste plan van demissionair asielminister David van Weel (VVD) om een ongedocumenteerd verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Daarmee lijkt er een meerderheid te zijn voor de extreemrechtse "asielnoodmaatregelenwet" van de PVV. Dat meldt ANP.

De Tweede Kamerfractie van het CDA stemde afgelopen zomer nog tegen de gehele asielnoodmaatregelenwet, wegens zorgen dat ook het bieden van een kop soep - zoals door het Leger des Heils - daarmee strafbaar zou worden. Dat bezwaar is nu ondervangen door expliciet op te nemen dat hulp bieden gewoon nog steeds mag. Van Weel stelt heeft daarvoor de volgende zin toegevoegd aan de wetstekst: "Deelnemen aan dit misdrijf, anders dan als pleger, is niet strafbaar."

Bart van den Brink van het CDA wilde ook zeker weten dat de wet alleen gericht is "op mensen die het terugkeerproces hebben doorlopen en niet terug willen en dat frustreren". Over beide vragen bestaat na het debat "geen misverstand meer" volgens het Kamerlid.

Kort voordat afgelopen zomer over de asielnoodmaatregelenwet werd gestemd, steunde een krappe, extreemrechtse meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel van de PVV om de strafbaarstelling van illegaliteit daaraan toe te voegen. Dat leidde tot een chaotische situatie. Het CDA had voor het pakket met strenge asielmaatregelen willen stemmen, maar stemde door deze toevoeging toch tegen. De SGP stemde aanvankelijk voor het amendement van de PVV, maar begon te twijfelen over de gehele wet toen bleek dat hulp aan ongedocumenteerden strafbaar kon worden.

Van Weel hoopt met zijn wijziging, de zogeheten novelle, de twijfelende partijen over te halen om in de Eerste Kamer alsnog voor te stemmen. Dat lijkt ook in het geval van de SGP te zijn gelukt. Diederik van Dijk (SGP) vond aan het einde van het debat dat de minister "klip en klaar" had gemaakt dat hulpverleners niet hoeven te vrezen voor vervolging.

Partijen als D66 en GroenLinks-PvdA zijn niet gerustgesteld door de minister. Zij wezen op de vele bezwaren van uitvoeringsorganisaties en vrezen dat hulp nog steeds strafbaar kan worden. Ook CDA's formatiepartner D66 was en blijft tegen de wet. Aan een formatietafel met het CDA, de VVD en mogelijk JA21 is het dan dus 3 tegen 1.