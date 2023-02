CDA en VVD sluiten PVV Limburg in hun armen en staan open voor coalitie

15 feb. 2023 - 9:07

Niet uitsluiten? Ach we gaan het wel zien. CDA en VVD zien ook dat hun kiezers rechtsaf zijn geslagen en hun partijen linksaf. Ze moeten wel nu ook Ja21 en vooral BBB hun kiezers wegkaapt vanwege de landelijke koers. Nogmaals, we gaan het wel zien. Overigens Pro Putin? Omdat Wilders ooit iets positiefs heeft gezegd over deze vreselijke man? Zijn we vergeten dat we olv Rutte een heel vriendschapsjaar met Rusland hebben gehad? Nee, de enige partij in ons parlement die nog steeds pro Putin lijkt te zijn is FvD.