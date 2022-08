CDA en VVD zijn gemeen, achterbaks en wreed Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 148 keer bekeken • bewaren

Partijprominenten ruiken de stinkende adem van de achterbannen die hen gedurig in de nek hijgen.

Volgens 1Vandaag heeft het schandaal van Ter Apel tot koortsachtig overleg in politiek Den Haag geleid. Dat is dáár immers de vaste reflex waar men elders onmiddellijk tot concrete actie over zou gaan.

VVD- en CDA-prominenten ruiken de stinkende adem van de achterbannen die hen gedurig in de nek hijgen. Die zijn niet gediend van asielzoekers in hun gemeente, al zeggen ze er natuurlijk bij dat “echte” vluchtelingen altijd welkom moeten zijn. Het gesprek gaat dan ook niet over de mannen, vrouwen en kinderen die in de open lucht moeten overnachten maar over manieren om de asielinstroom te stoppen. Iets anders – bijvoorbeeld investeren in structurele faciliteiten voor vluchtelingen in plaats van die steeds weer te sluiten en in te krimpen als de stroom lijkt te luwen, daarover mag je van de leden niet praten. Dan stemmen ze je op het congres weg.

Naar het schijnt, hebben de partijprominenten iets gevonden: de gezinshereniging. Die mag ons land wegens bepaalde internationale verdragen niet verhinderen, maar je kunt die wel op pauze op zetten. Dus: je vrouw en kinderen mogen over komen maar nu nog niet en we hebben er geen idee van wanneer dan wel. De onderhandelaars van CDA en VVD zullen dit wel plaatsen in de categorie “slimme oplossingen”. Die term wordt immers altijd gebruikt door politici die het niet echt meer weten.

De reis naar Europa is een moeizame en gevaarlijke tocht. Om asiel aan te kunnen vragen, moet je illegaal grenzen overschrijden. Dat is in de meeste gevallen levensgevaarlijk. Je hebt kans dat je ernstige schade oploopt, zoals de man met het kapotte oog die zich donderdag bij de post van Artsen Zonder Grenzen meldde. Dat was het gevolg van een stokslag die hij in Bulgarije had gekregen. Nu pas kon hij een deskundige er naar laten kijken. Veel vluchtelingen wagen hun gezin niet aan zulke gevaren. De kans op een drama zoals het overlijden van die zuigeling is daarvoor te groot. Ze zorgen eerst dat ze zo heelhuids mogelijk in een EU-land de procedure kunnen ingaan. Loopt het allemaal goed af, dan kunnen ze gezinsleden laten overkomen. Gewoon met het vliegtuig. Die ontsnappen dan óók aan de klauwen van pakweg Assad nadat vader, zus of broer eerst de weg hebben geëffend.

Deze hoop nu willen CDA en VVD zoveel mogelijk de bodem inslaan: als je een status hebt, mag je proberen je familie over te laten komen maar dan maken wij er een zo eindeloos mogelijk verhaal van. Anders wordt het land te vol, hè. We zijn gekke Henkie niet.

Merk hierbij op dat het CDA en de confessionele partijen die daarvan de voorganger zijn, het gezin altijd de hoeksteen noemden van de samenleving. Het verband tussen ouders en kinderen wordt door God gezegend. Grondleggers als Abraham Kuyper, Herman Schaepman en Alexander de Savornin Lohman zouden zich doodschamen voor de huidige christendemocratische politici, die de brutaliteit hebben zich op hun geestelijke erfenis te beroepen. Als ze al van deze grote voormannen gehóórd hebben want daarop kun je in christendemocratische kring al lang geen staat meer maken.

Het is allemaal gemeen, achterbaks en wreed wat deze twee coalitiegenoten willen. Dat zijn nu toch wel de eerste kwalificaties die je voor de geest komen als je het logo van CDA of VVD ziet.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en die voor de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.