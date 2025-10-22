CDA en VVD vallen bij herberekening stikstofplannen door de mand en houden crisis in stand Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 486 keer bekeken • bewaren

De stikstofplannen van meerdere politieke partijen blijken onvoldoende om de wettelijke doelen te halen, toch krijgen zij een positieve beoordeling van het Centraal Planbureau (CPB). Dat komt doordat het CPB een cruciale stikstofdeadline niet heeft bekeken, zo meldt Nieuwsuur. Vooral de VVD en het CDA komen er bekaaid vanaf. GroenLinks-PvdA, D66, Volt en de ChristenUnie krijgen ook na de herberekening een dikke voldoende.

Vaststaat dat na de verkiezingen snel stikstofvermindering moet plaatsvinden in Nederland. Het stikstofbeleid dat sinds 2021 door het Rijk is ingezet, doet te weinig, concluderen experts. Natuurorganisaties, maar ook belanghebbenden zoals ondernemersvereniging VNO-NCW en Bouwend Nederland, waarschuwen al tijden.

Door het uitblijven van stikstofvermindering is het onmogelijk om nieuwe vergunningen uit te geven voor boeren, bedrijven, en bouwprojecten. Milieuorganisaties voeren al jaren succesvolle rechtszaken tegen de staat en bedrijven omdat forse stikstofreductie uitblijft. Volgens recent onderzoek leidt het uitblijven van structureel beleid tot 15 miljard euro schade aan gezondheid en natuur, en nog eens miljarden aan economische schade. De effecten van de stikstofplannen van politieke partijen zijn daarom cruciaal.

Waar CDA en VVD dus een lagere score krijgen, geldt dat niet voor JA21, BBB, NSC en de SGP: zij scoorden al bedroevend laag en de nieuwe berekening maakt daar geen verschil in. De SP en PVV hebben hun plannen helemaal niet laten doorrekenen.

Bron: ANP

