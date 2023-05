CDA en PvdA: Wie filmpjes van mishandelingen deelt, moet worden gestraft

Het delen van video's waarop te zien is hoe mensen worden mishandeld, wordt strafbaar als het aan het CDA en de PvdA ligt. Dat bevestigen Tweede Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Songül Mutluer (PvdA) aan het AD. Volgens het tweetal is er een Kamermeerderheid voor het strafbaar stellen. Wie dergelijke filmpjes toch deelt, kan een boete tegemoetzien die kan oplopen tot 9000 euro.

Directe aanleiding voor het plan is een video waar een man wordt geslagen en geschopt en uiteindelijk op het spoor wordt geduwd op station Bijlmer ArenA in Amsterdam. Het is volgens Kuik en Mutluer belangrijk dat mensen ingrijpen als ze iets ernstigs zien gebeuren en dat ze niet gaan filmen. De wetgeving moet zich vooral richten op de "originele bron". De persoon die het filmt en uploadt dus.