CDA dronken van de peilingen, Yesilgöz ziet oppositierol voor VVD als GL-PvdA gaat regeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 371 keer bekeken • bewaren

Maar liefst zes politieke partijen hielden zaterdag hun verkiezingscongres. Met name bij het CDA, dat met een opmars bezig is in de peilingen, zat de sfeer er goed in. Partijleden hebben de mond al vol van ‘premier Bontenbal’, zo blijkt uit een verslag van het AD.

Het kostte de CDA-leider dan ook weinig moeite om de steun van de meerderheid te krijgen voor het plan om de hypotheekrenteaftrek gefaseerd af te schaffen. Daarmee volgt de partij onder meer GroenLinks-PvdA. Ook zo ongeveer alle economische deskundigen en experts op het gebied van de wooncrisis adviseren al jaren om de subsidie af te schaffen, omdat die leidt tot nog hogere huizenprijzen.

Op het VVD-congres was er aanmerkelijk minder reden tot vrolijkheid. Onder leiding van Dilan Yesilgöz gaat het de laatste maanden van kwaad tot erger. Ze beschuldigde deze zomer Douwe Bob valselijk van Jodenhaat. Pas nadat de zanger dreigde met een rechtszaak trok Yesilgöz haar leugen in. De VVD-leider erkende op het congres dat ze een fout had gemaakt die ze “veel te laat” corrigeerde. Ze vond dat vooral heel erg voor de VVD-leden die dat te horen hadden gekregen tijdens barbecues.

Yesilgöz herhaalde dat ze niet wil regeren met GroenLinks-PvdA, omdat een stabiel kabinet met die partij niet mogelijk zou zijn. De laatste drie VVD-kabinetten vielen stuk voor stuk voortijdig. Het laatste kabinet dat de rit wél uitzat, was het kabinet-Rutte II, bestaande uit VVD en PvdA. Het voorlaatste kabinet dat de regeerperiode vol maakte, was Kok I, bestaande uit PvdA, VVD en D66.

De vraag is of de mening van Yesilgöz over de samenstelling van een volgend kabinet er nog werkelijk toe doet. Bij de VVD gaat vrijwel iedereen er inmiddels vanuit dat de serieleugenaar direct na de verkiezingen zal worden vervangen door een nieuwe leider die iets minder opzichtig liegt.

Henri Bontenbal ziet een coalitie met VVD en GroenLinks-PvdA ondertussen wel zitten. De CDA-leider denkt dat de drie partijen een stabiel landsbestuur zouden kunnen vormen, schrijft de Volkskrant.

“Wat hem betreft kunnen deze drie partijen elkaar bijvoorbeeld prima vinden op een heikel onderwerp zoals de migratie. ‘De VVD, GroenLinks-PvdA en het CDA willen alle drie inzetten op een gematigde bevolkingsgroei, zoals de Staatscommissie adviseerde’, zegt Bontenbal.”

Joost Eerdmans en Yesilgöz proberen hun achterbannen ondertussen angst in te boezemen voor een kabinet met CDA en GroenLinks-PvdA. Zo voorspelde Yesilgöz, die de afgelopen jaren een puinhoop maakte van het landsbestuur, dat er “heel veel kapot gaat in dit land” als die twee partijen gaan regeren. De VVD-leider ziet meer in een coalitie met JA21, BBB, CDA en D66.