CDA boort Omtzigts droom van zakenkabinet in de grond: Ondoordacht exotisch experiment

Het CDA is niet van plan mee te doen aan “exotische experimenten” van Pieter Omtzigt, oftewel: hij zoekt het wat partijleider Henri Bontenbal betreft maar uit met zijn extraparlementaire kabinet. Een regeringsvorm waarvan behalve Pieter Omtzigt niemand echt lijkt te weten wat dat nou exact inhoudt. Dat meldt het AD. Voor informateur Kim Putters is een doorbraak in de formatie ver te zoeken.

Omtzigt blijft voorlopig bij zijn standpunt dat zijn NSC, goed voor twintig zetels, niet wil deelnemen aan een meerderheidscoalitie met de PVV, VVD en BBB. Zo’n extraparlementair kabinet, of “zakenkabinet”, ziet hij dan weer wel zitten. Het liefst met deelname van het CDA en de SGP. Het probleem voor Omtzigt is alleen dat niemand anders dat wil.

Dinsdag sprak Bontenbal met Putters. Na afloop liet hij weten dat die door Omtzigt gedroomde regeringsvorm ‘voorbarig’ is, ‘ondoordacht’, en dat het land gezien de vele crises toe is aan een ‘stabiel meerderheidskabinet’. De SGP liet dinsdag eveneens weten geen oren te hebben naar een experimentele minderheidsvorm. Dinsdag kwamen ook andere kleine partijen – SP, CU, Volt, JA21 – langs bij Putters en deelden de PvdA’er mee gewoon een meerderheidskabinet te willen. “Al die andere vormen… het is interessant hoor, maar niet wat we nodig hebben nu,” aldus SP-leider Jimmy Dijk.

De enige kleine partij die wel iets in een zakenkabinet ziet, is het extreemrechtse Forum voor Democratie. Het AD haalt nog eens dat partijleider Thierry Baudet in 2017 ook al voor deze regeringsvorm pleitte, toen nog met de door hem gedroomde premier Pieter Omtzigt: “Maar die liefde is bekoeld. Baudet noemde Omtzigt in uitgelekte appjes al een ‘totale dwaas’. En schreef: ‘Een sukkel die door de bomen het bos niet ziet, een feiten-neuker, een loser kortom”.

Volt was duidelijker tegen Putters over wat dan wel de voorkeur heeft: "Partijen draaien om de hete brij heen", zei partijleider Laurens Dassen. "Wat mij betreft kan Putters zo snel mogelijk terug naar de Kamer, omdat een meerderheidskabinet onze voorkeur heeft. En dan wel zonder de PVV."