CDA bekeert zich tot vuurwerkverbod Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

Henri Bontenbal, de CDA-leider die zijn partij omhoog trekt uit het conservatief-populistische dal van Wopke Hoekstra en de zijnen, toont opnieuw dat het verstand weer terug is bij de partij. Hij maakt bekend dat het CDA van mening is veranderd ten aanzien van een verbod op de handel in en het gebruik van consumentenvuurwerk. De energieke fractievoorzitter kijkt niet langer weg en constateert dat door het doorgeslagen vuurwerk afsteken van de laatste jaren oudejaarsnacht is "verworden tot een jaarlijks geweldsexplosie". De traditioneel feestelijke jaarwisseling wordt letterlijk en figuurlijk opgeblazen, met talloze slachtoffers tot gevolg en enorme risico's voor hulpverleners en handhavers.

"Duizenden incidenten en honderden politieagenten en andere hulpverleners zijn slachtoffer geworden van (vuurwerk)geweld en agressie. Terwijl het inluiden van het nieuwe jaar een feest zou moeten zijn voor iedereen, stijgt het aantal slachtoffers in uniform al jaren. Dat heeft niets meer met fatsoen te maken en vraagt om actie. Het CDA sluit zich daarom aan bij de oproep van de Korpschef van de politie aan het kabinet voor een landelijke vuurwerkverbod."

Hij licht toe dat het oude standpunt dat de goeden niet onder kwaden mogen lijden niet meer houdbaar is. "We kunnen niet volhouden pal achter onze politiemensen, brandweermensen en zorgverleners te staan, maar één keer per jaar weg te kijken."

"Daarom kiezen wij ervoor om het bezitten en afsteken van vuurwerk voor individuele consumenten te verbieden en voortaan alleen nog mogelijk te maken voor organisaties of buurtcoöperaties met een vergunning. Dit betekent dat ook de verkoop van vuurwerk aan consumenten wordt verboden. De lokale en regionale vuurwerkverboden zorgen voor chaos in de handhaving. Alleen een landelijk verbod zorgt voor de duidelijkheid die nodig is om ze te beschermen tegen onnodige risico’s en agressie."

Na de afgelopen jaarwisseling drongen burgemeesters uit het hele land opnieuw aan op een vuurwerkverbod. Later sloten ook alle ziekenhuizen zich bij deze oproep aan. GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren aan een initiatiefwet om consumentenvuurwerk wettelijk te verbieden. Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben zich hiertegen uitgesproken.

De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. Tijdens oud en nieuw werden 295 politiemensen en 49 andere hulpverleners slachtoffer van geweldsincidenten. Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie noemde de cijfers "onacceptabel" en herhaalde haar pleidooi voor een vuurwerkverbod. Het CDA maakt een uitzondering voor de plattelandstraditie van carbidschieten.